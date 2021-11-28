الحاصلات الزراعية: زيادة الطلب ترفع سعر الفول البلدي ألفي جنيه للطن بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفول البلدي ارتفعت خلال الأيام الماضية ألفي جنيه للطن بالأسواق.

ووفقا لقول العطار، فإن سعر الطن الفول البلدي حاليا يتراوح بين 14500 و16500 جنيه للطن بسوق الجملة، بزيادة قدرها ألفي جنيه.

وأرجع العطار، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب خلال الفترة الحالية على الفول البلدي بالأسواق خاصة خلال فترة العام الدراسي.

وعن انعكاس ارتفاع السعر حاليا على الكيلو بسوق التجزئة، أوضح العطار أن سعر الكيلو لن يرتفع بشكل كبير بعد الزيادة الأخيرة للكيلو بالأسواق خلال أكتوبر.

ويتراوح سعر كيلو الفول البلدي بسوق التجزئة بين 20 و24 جنيهًا، بحسب المنطقة التي يباع فيها، بحسب نائب رئيس الشعبة.

وكانت أسعار الفول البلدي ارتفعت خلال أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح بين 15 و20%، لزيادة الطلب وفقا لقول العطار في وقت سابق لمصراوي.

وعن أسعار الفول المستورد ذكر العطار، أن الأسعار مستقرة بين 9 آلاف جنيه و10500 جنيه للطن بسوق الجملة.

وبحسب نائب رئيس الشعبة، تستورد مصر نسبة 85% من حجم استهلاكها فول مستورد، وتزرع النسبة المتبقية والتي تمثل 15%.