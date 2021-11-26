سعر الذهب اليوم..قفزة 9 جنيهات للجرام والخام يرتفع 20 دولارا بسبب متحور كورونا

كتبت - شيماء حفظي:

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعه في مصر خلال تعاملات منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 9 جنيهات مقارنة بأسعار الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب عيار 21 زاد نحو 5 جنيهات بحلول الساعة الثانية عشر والنصف ظهر اليوم الجمعة، مدعومًا بزيادة أسعار الخام عالميًا، ثم زاد سعر الجرام مرة أخرى بحلول الساعة 2.38 ظهرًا بنحو 4 جنيهات إضافية، ليكون إجمالي الزيادة حتى كتابة هذا التقرير 9 جنيهات للجرام خلال اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وسجل الذهب عيار 14 إلى نحو 530 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 681.4 جنيه.

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 إلى نحو 795 جنيها.

واستقر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 908.6 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6360 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

واصلت أسعار الذهب اليوم الجمعة، ارتفاعها عالميًا، وسط مخاوف بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا رُصدت مؤخرا إلى زيادة الإقبال على المعدن الذي يمثل ملاذا آمنا، ومع ذلك فإنه يتجه نحو تسجيل تراجع أسبوعي بفعل رهانات متزايدة على إمكانية تحول مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى تشديد أكبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1808 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى 1813 دولارا.

ومما ساعد الذهب أيضا على الصعود تراجع مؤشر الدولار 0.2% من ذروة 16 شهرا المسجلة في وقت سابق من الأسبوع، في حين تراجعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات.

ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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