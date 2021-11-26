رئيس غرفة الصناعات الغذائية: نستهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية الفترة المقبلة

كتبت- شيرين صلاح:

قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن رفع تنافسية المنتجات الغذائية المصرية سيكون على رأس أولويات مجلس إدارة الغرفة الجديد.

وأضاف أن القطاع يواجه العديد من التحديات والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة.

ومن ضمن هذه التحديات ما يتعلق بسلامة الغذاء وتحديث الماكينات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك توفير سبل التمويل لذلك، ورفع الكفاءات والإدارة الفنية والعمالة الفنية المدربة، كل هذه النقاط تأتي على رأس أولويات الغرفة لإيجاد أفضل سبل الإنتاج العالمية التي ترفع من التنافسية.

وذكر الجزايرلي أن ثاني الملفات التي ستعمل عليها الغرفة، هي ضمان وصول الخدمات التي توفرها الغرفة بأسلوب سهل باستخدام التكنولوجيا لكافة أعضاء الغرفة بمصر والدول بالخارج، بحيث تكون التكنولوجيا جزء أساسي لعمل الغرفة خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لقول الجزايرلي فإن عدد أعضاء القطاع شهدت تزايد كبير خلال الدورة الحالية، ليصل عدد الشركات حاليا 16 ألف منشأة مقابل 4 آلاف منشأة سابقا.

وعن برنامج "ازدهار" وهو من ملفات الغرفة في الدورة السابقة، أشار الجزايرلي إلى أنه برنامج أساسي ونستهدف استمراره خلال الدورة الجديدة حيث تم تدريب وتأهيل 200 شركة من المنشآت الصغيرة خلال الدورة الحالية.

ويأمل الجزايرلي أن يتبنى مجلس الإدارة الجديد استمرارية تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، أو من خلال الغرفة نفسها.

وكانت الغرفة قد أطلقت برنامج ازدهار في 2018، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبتمويل ومتابعة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالنيابة عن وزارة الاقتصاد والتنمية الألمانية BMZ.

ويستهدف برنامج ازدهار تعزيز نماذج الأعمال المبتكرة والشاملة وتسريع النمو، وذلك بتقديم عدد من الخدمات تتلخص في دراسة متخصصة للسوق في القطاع الخاص بالشركة، وتقييم وضع الشركة الحالي لتعريف التحديات التي تواجهها الشركة للنمو، ووضع خطة نمو للشركة تشمل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الخطة.

كما يهدف إلى توفير المعلومات والمستندات المطلوبة التي تؤهل الشركة لجلب الاستثمارات وتوصيلها بمستثمرين وهيئات تمويلية لعرض خطة الشركة عليهم، وتقديم الدعم الفني في مجالات التخطيط الاستراتيجي والإدارة، والتسويق، والعمليات المستدامة وإدارة العمليات، وإدارة الموارد البشرية، وتطوير الأعمال، والتصدير.