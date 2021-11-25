لزيادة المعاشات.. 1200 جنيه حد أدنى للاشتراك التأميني وتيسيرات للعمالة غير المنتظمة

كتبت - ياسمين سليم:

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إن الحد الأدنى لأجر الإشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي، مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل إلى 2300 جنيه في عام 2025 وينعكس ذلك بالايجاب علي قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وبحضور عماد نصر رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة و ممثلي الشركات الأمريكية ومتعددي الجنسيات العاملة في مصر، بحسب بيان من الهيئة اليوم الخميس.

وخلال اللقاء قدم عوض شرحاً مبسطا بالرؤية المستقبلية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمة واستمع إلى بعض العقبات التي تواجه الشركات في أعمالهم و التي تتعلق بعمل الهيئة وأكد علي متابعته المستمرة لأية عقبة قد تواجههم.

وأكد عوض، أن الهيئة لا تدخر جهداً في تطوير منظومة العمل الحالية وأنه جاري المضي قدماً في عملية التحول الرقمي التي ستتاح اعتباراً من 1/7/2023 بما ييسر كافة الإجراءات لكافة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية وبما يسهم في تقديم كافة الخدمات التامينية بكل سهولة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الدولة وضعت نصب أعينها جميع المشكلات التي تواجه منظومة التأمين الاجتماعي ليس من اليوم بل من عام 2014 وتم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التأمينية سواء أكان صاحب عمل أو مؤمن عليه و أصحاب المعاشات والمستفيدين حيث تم تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40% إلى 28.75% دون أي تأثير علي قيم المعاشات لأي عامل بل اتجهت الدولة لإنشاء صندوق خاص باستثمارات أموال التأمينات مرتكز علي أساليب علمية وصولا إلى أفضل العوائد الممكنة والتي تنعكس بالإيجاب علي قيم المعاشات.

وأضاف عوض، أنّ الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: "لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% اشتراك تأميني، وأجره الحد الأدني لأجر الاشتراك 1200 جنيه شهرياً هيدفع 108 جنيه، و تساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيه، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط استحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية".

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيراً علي جميع أصحاب الأعمال تم إطلاق خدمة تسجيل تسجيل استمارة "1 ،2 ،6 " عبر موقع الهيئة www.nosi.gov.eg وكذلك تم إتاحة 15 خدمة استعلام عبر بوابة مصر الرقمية منها الاستعلام عن الرقم التأميني، الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، الإستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الإجتماعي، الاستعلام عن الاقتطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الإستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف.

وتم إتاحة الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، الإستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الإستعلام عن سداد العاملين بالخارج، الاستعلام عن بيانات " مركبة أو أكثر " للمالك، الإستعلام عن رصيد حساب " مركبة أو أكثر " للمالك، الإستعلام عن بيانات رخصة مركبة، الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.