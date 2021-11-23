Masrawy logo white

أمريكا تشعل حرب أسعار النفط مع "أوبك" وتسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي

03:56 م الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
أمريكا تشعل حرب أسعار النفط مع "أوبك" وتسحب 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي

أمريكا تشعل حرب أسعار النفط

كتبت- ياسمين سليم:

كشفت الولايات المتحدة عن أولى خطواتها لتهدئة أسعار النفط المرتفعة، بالإعلان عن سحب 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لديها، بالتنسيق مع كبار المستهلكين.

وقال بيان من البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه توصل لتلك الكمية المحددة للسحب من المخزونات بالتنسيق مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات عدة من البيت الأبيض لكبار منتجي النفط في العالم، لزيادة الإنتاج للحد من الارتفاع الكبير في النفط.
لكن مجموعة الدول المنتجة للنفط (أوبك+) رفضت أكثر من مرة رفع إنتاجها من النفط، مما دفع الرئيس الأمريكي جون بايدن بالتهديد بأن بلاده تمتلك الأدوات للرد على عدم زيادة (أوبك+) الإنتاج.

ورفضت مجموعة أوبك+، مطلع الشهر الجاري، مناشدات واشنطن لتجاوز خطة سابقة لزيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر، وهو ما دفع أسعار النفط للارتفاع أكثر للتخطى حاجز 80 دولارًا.

تراجع الأسعار

ومع الإعلان عن المخطط الأمريكي اليوم، تراجعت سعر برميل مزيج برنت إلى 79.61% في التعاملات الفورية بنسبة 0.11%، كما انخفض خام القياس الأمريكي إلى 76.28 دولاربنسبة 0.63% مقارنة ببداية تعاملات اليوم.
وتنفذ أوبك+ اتفاقًا بزيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميًا كل شهر بداية من أغسطس الماضي وحتى نهاية العام الجاري.
وكانت أوبك+ خفضت العام الماضي الإنتاج بمقدار قياسي بلغ 10 ملايين برميل يوميًا وسط تراجع الطلب الناجم عن الوباء وانهيار الأسعار، وأعادت تدريجيًا الإنتاج لتتركها عند انخفاض بنحو 5.8 مليون برميل يوميًا.

كيف ستسير الأمور؟

قال البيت الأبيض إن خطة السحب من المخزونات الأمريكية تتضمن 32 مليون برميل على مدار الشهور القادمة، والإسراع بتنفيذ خطة اعُتمدت سابقًا بالإفراج عن 18 مليون برميل ليصل الإجمالي إلى 50 مليون برميل.

وبحسب وكالة رويترز فإن الهند ستفرج هي الأخرى عن 5 ملايين برميل من احتياطياتها الاستراتيجية بالتنسيق مع مشترين آخرين، من بينهم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن تلتقي مجموعة أوبك+ في 2 ديسمبر المقبل لمناقشة مستقبل إنتاج المجموعة كما هو معمول به إذ تلتقي شهريًا.
وقالت رويترز إنه لا يوجد أي إشارات على تغيير موقفها من زيادة الإنتاج رغم مطالبات الولايات المتحدة بذلك.

ونقلت عن مصدر بأوبك+ إن الإفراج عن الاحتياطات، قد يعقد حسابات المجموعة لأنها تراقب السوق على أساس شهري.
ولم تقدم الولايات المتحدة على السحب من احتياطاتها من قبل سوى في أعوام 1991 و2005 و2011.

احتياطي النفط الأمريكي أسعار النفط أوبك مجموعة أوبك+

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
870

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

351267

إجمالي الإصابات

19991

إجمالي الوفيات

292655

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. والجرام يخسر 19 جنيهًا‎‎

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا