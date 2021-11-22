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الرقابة المالية توافق على عرض تحالف "الدار العقارية" للاستحواذ على سوديك

03:47 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
الرقابة المالية توافق على عرض تحالف "الدار العقارية" للاستحواذ على سوديك

الهيئة العامة للرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، الموافقة على عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز، وشركة جاما فورج لشراء حتى عدد 320.577.631 سهم بنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك".

وبحسب بيان الهيئة للبورصة، يتضمن العرض سعرا نقديا يبلغ 20 جنيها للسهم وبحد أدنى للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وكان تحالف شركتي الدار العقارية الإماراتية، وشركة جاما فورج التابعة لشركة "القابضة" الإماراتية، تقدم للرقابة المالية يوم 14 سبتمبر الماضي بعرض إجباري لشراء حتى 90% من أسهم شركة سوديك بسعر نقدي 20 جنيها للسهم.

وقالت الهيئة وقتها في بيان، إنه تم اليوم إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري، وأنها تدرس العرض المقدم من التحالف.

وكانت شركة سوديك أعلنت في مارس الماضي أنها تلقت خطابا من شركة الدار العقارية، شركة تطوير عقاري في الإمارات، يتضمن عرضا مبدئيا غير ملزم للاستحواذ محتمل نقدي على حصة لا تقل عن 51% من أسهم رأس المال المصدر للشركة من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة.

ووافقت هيئة الرقابة المالية من قبل على مد مهلة تلقي العرض من الدار العقارية للاستحواذ على سوديك أكثر من مرة.

وتعمل شركة سوديك في التطوير العقاري، ومن أكبر مشروعات الشركة "ويست تاون" وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع "ألجريا"، ومشروع "فورتي ويست"، ومشروع "بوليجون"، ومشروع "قطامية بلازا"، ومشروع "أوتوفيل".

الهيئة العامة للرقابة المالية الشراء الإجباري شركة الدار فنتشرز شركة جاما فورج

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