هل يحق للابنة الحصول على معاش والدها بعد طلاقها بـ 5 سنوات؟

كتبت- ياسمين سليم:

يتيح قانون التأمينات الاجتماعية للابنة التي حصلت على الطلاق التقدم بطلب للحصول على معاش والدها فور الطلاق.

وحدد منشور لهيئة التأمينات الاجتماعية حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية للمستحقين وفقًا لقانون التأمينات الذي بدأ تطبيقه في يناير من العام الماضي.

وذكر المنشور المؤرخ في أغسطس الماضي أن الأجهزة المعنية بالهيئة عليها تنفيذ أحكام هذا المنشور بكل دقة على حالات تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية اعتبارًا من يناير 2020 مع الاسترشاد بالأمثلة المرفقة.

وضم المنشور عدة أمثلة لحالات صرف التأمينات ومنها: "بتاريخ 13 فبراير 2015 طلقت ابنة صاحب معاش، وتقدمت بطلب لصرف المعاش عن والدها بتاريخ 17 مارس 2021، فما هي المدة التي تستحق عنها المعاش؟".

وفقًا للمنشور، بما إن الابنة تقدمت بطلب صرف المعاش بعد انقضاء 5 سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق (الطلاق)، فمن ثم يصرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب، بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الـ 5 سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.

وأضاف: "وعليه تستحق الابنة صرف المعاش اعتبارًا من 1 مارس 2021 بالإضافة إلى المعاشات المستحقة عن المدة من 1 مارس 2016 حتى 28 فبراير 2021".