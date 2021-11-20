الإحصاء: 41 مليون عدد الأطفال أقل من 18 عامًا خلال 2021

كتبت-ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم إن عدد الأطفال في مصر-أقل من 18 عامًا-بلغ 40.9 مليون طفل في منتصف العام الجاري.

وقال الجهاز في بيان اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للطفل إن نسبة الأطفال الذكور تبلغ 51.6% و48.4% للإناث.

وسجل نسبة الأطفال في الفئة العمرية من (0 إلى 4 سنوات) 13.6% من إجمالي السكان، بينما الأطفال في الفئة العمرية (15 إلى 17 سنة) بلغت نسبتهم 5.8% من إجمالي السكان.

وذكر الجهاز نسبة وفيات الأطفال بسبب جائحة كورونا خلال عامي 2020 و2021.

وقال إن في الموجة الأولى من الجائحة وحتى 21 نوفمبر 2020 بلغ عدد الوفيات الأطفال (أقل من 15 سنة) 17 حالة وفاة بنسبة 0.2% من إجمالي الوفيات.

وفي الموجة الثانية من جائحة كورونا من 22 نوفمبر 2020 إلى 31 مارس 2021 بلغ إجمالي حالات وفيات الأطفال (أقل من 15 سنة) 24 حالة وفاة بنسبة 0.4% من إجمالي الوفيات.

وخلال الموجة الثالثة من جائحة كورونا من 1 أبريل إلى 29 يونيو الماضيين، بلغ إجمالي حالات وفيات الأطفال (أقل من 15 سنة) 14 حالة وفاة بنسبة 0.6% من إجمالي الوفيات.