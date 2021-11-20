أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

كتبت_دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من السمك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 22 و27 جنيها، وهي نفس أسعار أمس، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وظل سعر كيلو البوري، ثابتًا ليتراوح بين 40 و50 جنيها، وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و50 جنيها.

وخلال تعاملات اليوم، تراوح سعر كيلو الجمبري بين 90 و180 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.