فوز 8 مرشحين بانتخابات غرفة الطباعة والتغليف لمجلس الإدارة الجديد

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الصناعات عن فوز 8 مرشحين بانتخابات غرفة صناعات الطباعة والتغليف للدورة الجديدة لمجلس الإدارة 2021-2025.

ويقسم مجلس الإدارة الجديد كل غرفة إلى ثلاث فئات: منشآت كبيرة ، ومنشآت متوسطة، ومنشآت صغيرة.

وفاز 4 مرشحين بالتزكية عن فئة المنشآت المتوسطة، بينما فاز 4 مرشحين عن فئة المنشآت الصغيرة بالانتخاب.



وقال الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، إنه فاز عن فئات المنشآت المتوسطة بالتزكية: المهندس نديم إلياس رئيس شركة صحارا للطباعة، وأشرف محمد خير الدين رئيس الشركة المتحدة للتعبئة والتغليف، وسمير البيلي رئيس شركة الصفا للطباعة والتغليف، ورابح محمد فوزي رئيس شركة كوفاريس للتغليف مصر بالتزكية عن فئة المنشآت المتوسطة.

وأضاف عبد العظيم، أنه سيتم إعادة فتح باب الترشح لفئة المنشآت الكبيرة لمدة شهر، حيث تقدم مرشحا واحدا وهو حسن عاكف رئيس شركة باك تك السادس من أكتوبر، أنه في حالة عدم تقدم أحد سيتم تعيين الأعضاء.



ووفقا للمادة 17 من قانون اتحاد الصناعات، فإن الفئات التي لا يترشح بها عددا كافيا سيفتح الترشح لمدة شهر بعد انتخابات الفئات المكتملة، وفي حالة عدم ترشح أحد في هذه الفئة يعين الأعضاء عن طريق اتحاد الصناعات والوزير المختص من أعضاء الجمعية العمومية المستوفيين مستنداتهم من نفس الفئة وفي حالة عدم وجود مرشحين يتم التعيين من أعضاء الجمعية العمومية غير المستوفيين بنفس الفئة وفي حالة عدم توافر عضو أيضا يتم التعيين من المجتمع الصناعي الخاص بهذه الفئة.



وأوضح عبد العظيم، أنه تم إجراء انتخابات عن فئة المنشآت الصغيرة في القاهرة والإسكندرية لترشح 6 أعضاء، حيث حضر نحو 97 من أعضاء الجمعية العمومية، وكانت كل الأصوات صحيحة دون أصوات باطلة.



وتابع أن نتيجة الانتخابات أسفرت عن فوز 4 مرشحين عن فئة المنشآت الصغيرة، وهم هيثم عرفان رئيس شركة إعلان للدعاية والإعلانات حيث حصل على 97 صوتا، ومحمود السعدني رئيس شركة السعدني للطباعة على 95 صوت، ومحمود صادق رئيس شركة شاين للإعلان على 94 صوت، و أحمد جابر رئيس شركة اليوميباك على 58 صوت.



وينص قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، على أن يتكون مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضوا، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، بحيث تحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.

وتعد هذه الانتخابات هي الأولى بالنظام الانتخابي الجديد وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت بداية العام الحالي.