وزير البترول يبحث مع منتدى الطاقة الدولي التحول للطاقة منخفضة الكربون

وزير المالية: نستهدف تحقيق معدلات نمو بين 6 و7% في السنوات المقبلة

التصديري للصناعات الهندسية: مصر تنظم معرضًا دوليًا لاستضافة 70 مستوردًا

كتب- مصطفى عيد:

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من قيادات منظمات الطاقة الدولية ورؤساء كبريات شركات البترول العالمية لبحث واستعراض المشروعات المشتركة في قطاع البترول والغاز، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2021".

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، بحث الملا، خلال هذه اللقاءات، فرص التعاون في مشروعات الطاقة منخفضة الانبعاثات، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي، فضلا عن التشاور وتبادل الرؤى حول المستجدات الخاصة بصناعة الطاقة عالمياً.

أمين منتدى الطاقة الدولي

التقى المهندس طارق الملا بجوزيف ماكمونجل الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، ناقش الجانبان وجهات النظر بشأن عملية التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون.

وأكد الملا الدور المهم الذي يلعبه الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي كمصدر رئيسي للطاقة منخفضة الكربون، خاصة مع التوسع في تطبيق تقنيات إزالة الكربون.

وأشار إلى مشاركة مصر في مبادرة للحد من انبعاثات الكربون التي أطلقتها الولايات المتحدة على هامش فعاليات قمة المناخ "COP26"، مشيرا إلى التعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي في مجال الطاقة التي تم إبرامها في عام 2019.

وأبدى أمين عام منتدى الطاقة الدولي ترحيبه باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" العام القادم ، كما رحب بالمشاركة في النسخة القادمة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول (إيجبس) في فبراير 2022.

وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي

عقد طارق الملا جلسة مباحثات مشتركة مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الإماراتية.

واستعرض الجانبان فرص التعاون بين قطاع البترول وشركة أدنوك، ويشمل ذلك مشروعات مصافي تكرير البترول الجديدة التي يقوم قطاع البترول المصري بإنشائها في إطار برنامج عمله الحالي لتطوير صناعة التكرير، إلى جانب مشروعات تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه "CCUS".

وتم الاتفاق خلال اللقاء على أهمية التنسيق المشترك بين مصر والإمارات للإعداد الجيد وتوحيد الرؤى والجهود للوصول إلى مخرجات ونتائج واقعية وقابلة للتنفيذ بشأن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" و"COP28"، الذي ستستضيفه مصر ثم الإمارات في عامي 2022 و2023.

رئيس شركة مبادلة الإماراتية

عقد الملا اجتماعا مع منصور الحامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة الإماراتية والوفد المرافق، حيث استعرض رئيس الشركة الإماراتية الاستراتيجية الجديدة لها والتوسع في أنشطتها لتشمل جميع أنشطة سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز، حيث تستثمر الشركة حالياً في مناطق البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.

كما تم استعراض الفرص المتاحة للشركة لزيادة مجال أعمالها وضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول في مصر، خاصة في مشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعى.

رئيس شركة شلمبرجير

بحث وزير البترول مع أوليفييه لي بوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير والوفد المرافق مجالات التعاون بين قطاع البترول المصري والشركة العالمية.

وأكد الملا أن التعاون المثمر والشراكة الممتدة بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير يفتح آفاقا جديدة لتطوير الأداء في المشروعات المشتركة.

وأشار إلى أهمية التعاون في استخدام التكنولوجيات المتقدمة لشلمبرجير، وتحقيق الاستفادة المثلى من بوابة مصر للاستكشاف لزيادة فرص الاستثمار والأنشطة بما يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي في مصر، والتوسع في مناطق بكر جديدة خاصة منطقة البحر الأحمر.

ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشلمبرجير حرص شركته على تعزيز التعاون مع قطاع البترول في كافة المجالات كشريك استراتيجي وخاصة في مجال التحول إلى الطاقة منخفضة الانبعاثات.

كما أشار إلى إنشاء وحدة جديدة بالشركة تختص بدراسة وتطبيق التكنولوجيات في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على دراسة وتنفيذ مشروعات فعلية لتطبيق تكنولوجيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه وإزالة الكربون.

الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة وينترشال ديا الألمانية

التقى المهندس طارق الملا بدون سامرز الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة وينترشال ديا الألمانية بحضور المهندس سامح صبري مدير عام الشركة في مصر، حيث بحث الجانبان أنشطة الشركة في مجال إنتاج الغاز والبترول في عدد من المناطق بمصر.

وأكد الملا أهمية الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعى بالتوازي مع العمل على تنفيذ مشروعات تهدف إلى خفض الانبعاثات وتقليل كثافة الكربون للموارد البترولية.

ووجهت دون سامرز التهنئة للملا على اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27" العام القادم، وأبدت رغبتها في التعاون مع قطاع البترول لإعداد مخرجات تعكس الواقع وتبرز الدور المهم للغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة.

كما أكدت دعم الشركة الألمانية لأنشطة للجنة الاستشارية لصناعة الغاز لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وتم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة العمليات وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى التعاون في إطار تعزيز جهود القطاع لتحول الطاقة من خلال تنفيذ مشروعات محددة لتطبيق تكنولوجيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه ولإنتاج الهيدروجين.

وفد شركة وورلي

التقي طارق الملا بوفد شركة وورلى برئاسة عمرو العبيدي تناول خلاله استعراض فرص وآفاق التعاون بين قطاع البترول والشركة خاصة في مجال مشروعات تطوير مصافي التكرير وتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والهيدروجين.

كما أكدت الشركة حرصها على توسيع أنشطتها في مصر ورغبتها في التعاون مع قطاع البترول لإعداد خارطة طريق للوصول إلى الحياد الكربوني، خاصة في ضوء خبراتها في هذا المجال مع الدول الأخرى، بالإضافة إلى المساهمة في برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

رئيس شركة أسبن تك

استعرض وزير البترول وأنتونيو بيتري الرئيس التنفيذي لشركة أسبن تك مجالات التحول الرقمي في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، وسبل الاستفادة من خبرات الشركة وحلولها في هذا المجال، كما تمت مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال مشروعات تطوير مصافي التكرير والتحول الرقمي.

رئيس مؤسسة أي اتش إس ماركت

على جانب آخر تلقى الملا الدعوة للمشاركة في الدورة المقبلة من مؤتمر "سيراويك" بالولايات المتحدة، والذي يعد المؤتمر الأهم بصناعة الطاقة عالمياً.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور دانيال يرجين رئيس مؤسسة أي اتش إس ماركت الاستشارية والتي تقوم بتنظيم الحدث.

كما بحث الجانبان موقف التعاون في الدراسة الجاري إعدادها في إطار عمل اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط.