خدمة العملاء بالمقدمة.. ما الوظائف الأكثر طلبًا في مصر؟ (انفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

تظهر دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن وظائف خدمة ودعم العملاء هي الأكثر طلبًا في مصر بين أصحاب الياقات البيضاء- وهم الموظفون الذين يقدمون عملًا ذهنيًا ومكتبيًا- بنسبة 18.9% من الوظائف.

ويأتي المجال الأقل طلبًا وهو السياحة والسفر بنسبة 0.01% من إجمالي الوظائف.

ويتميز قطاع البرمجيات بأنه الأكثر طلبًا للوظائف والذي يندرج تحته خدمة ودعم العملاء، ثم تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ويمثل الطلب عليها 12.96% من إجمالي الوظائف.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي توزيع الطلب على الوظائف حسب المجالات.

وتشير الدراسة إلى أن البكالوريس هو المؤهل الأكثر طلبًا بنسبة 97.6%، بينما الدكتوراه هي الأقل طلبًا بنسبة 0.01% ومن بين كل 10 آلاف وظيفة واحدة منهم فقط تطلب دكتوراة.

وبالنسبة للنوع فإن 84 وظيفة من كل 100 وظيفة لا تحدد نوع معين سواء ذكر أو أنثى، لكن البيانات تظهر أن 5 من كل 100 وظيفة تطلب إناث ويتضاعف الرقم بالنسبة للذكور.

وتطلب نصف الفرص الوظيفية مبتدئين، في حين تبلغ نسبة الوظائف التي تطلب خبرة 39% من إجمالي الوظائف.

وتوضح الدراسة أن إقليم العاصمة (القاهرة والجيزة) هو الأكثر إنتاجًا للوظائف (9 من كل 10 وظائف)، والقاهرة الأكثر إنتاجًا للوظائف بنسبة 71% من إجمالي الوظائف على مستوى الجمهورية.

في حين أن الإسماعيلية هي الأقل إنتاجًا للوظائف بنسبة 0.03%، وفقًا للدراسة.

وتظهر نتائج الدراسة أن 94% من الوظائف المطلوبة بدوام كامل، وأن 95% من الوظائف تشترط العمل من المكتب فيما تتيح 5% من الوظائف العمل من المنزل.

الياقات الزرقاء

وأظهرت الدراسة أن المجال الأكثر طلبًا بالنسبة لأصحاب الياقات الزرقاء- وهم العمال الذين يقدمون أعمالًا يدوية-تسويق ومبيعات بنسبة 40% من إجمالي الوظائف المطلوبة في هذه الفئة.

وتأتي وظائف التربية والتعليم كأقل المجالات المطلوبة في هذه الفئة.

وتقول الدراسة إن المبيعات تختلف عن مبيعات ذوي الياقات البيضاء، إذ أغلبه مبيعات خارجية وكاشير، ودليل على ذلك هي أن حوالي 28% لا تتطلب تعليم عالي بخلاف الياقات البيضاء التي تتطلب منها 100% تعليم عالي.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي توزيع الطلب على الوظائف لأصحاب الياقات الزرقاء وفقًا للمجال.

وتطلب 97% من الوظائف لأصحاب الياقات الزرقاء دوامًا كاملًا، وتحتسب 45% من الوظائف الوقت الإضافي.

ويرتفع طلب الوظائف على الشباب في سن 24 إلى 34 عامًات تمثل هذه الفئة العمرية 82% تقريبًا من إجمالي طلب الشركات على الوظائف، وفقًا للدراسة.

ويشترط 65% من الوظائف أن يكون من الذكور وهو بخلاف ذوي الياقات البيضاء فأغلب الوظائف لا تحدد نوعًا معينًا.

وقالت الدراسة إن أغلب الفرص المتاحة تطلب أن يكون لدى المتقدم خبرة متوسطة، ونسبة الوظائف التي تطلب حديثي التخرج ضعيفة مقارنة بذوي الياقات البيضاء.

وتشير الدراسة إلى أن هذا يرجع إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الوظائف أعمال حرفية ويديوية وصنايعية يحتاجون إلى خبرة.

وتستحوذ القاهرة على 52.5% من الوظائف التي تخلق بالنسبة لأصحاب الياقات الزرقاء، أما أقل محافظة فهي شمال سيناء بنسبة 0.04%.