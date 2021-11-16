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رئيس الشعبة: أسعار البن في ارتفاع مستمر.. و20% زيادة خلال عام

12:35 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
رئيس الشعبة: أسعار البن في ارتفاع مستمر.. و20% زيادة خلال عام

أسعار البن

كتبت- دينا خالد:

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن أسعار البن في زيادة مستمرة منذ بداية العام الحالي.

وأضاف أن أسعار البن الخام ارتفعت خلال العام الجاري بنحو 20% محليًا، ونحو 45% عالميًا، مقارنة بأسعار بداية العام.

وأرجع فوزي هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار البن عالميا، نتيجة تضرر جزء كبير من محصول البن في البرازيل بسبب الصقيع، فضلا عن ارتفاع أسعار الشحن الدولي.

ويتراوح سعر كيلو البن السادة المطحون في الأسواق بين 120 و130 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو المحوج بين 140 و160 جنيها، بحسب فوزي.

وكانت أسعار البن ارتفعت 10% في السوق المحلي خلال شهر يونيو الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية، وفقا لقول فوزي سابقا.

وأضاف أن مصر تستورد استهلاكها من البن من الخارج بنسبة 100%، من العديد من الدول مثل البرازيل، إندونسيا، وفيتنام، والهند، وكولومبيا.

أسعار البن غرفة القاهرة التجارية البن

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