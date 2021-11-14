سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يستقر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال منتصف التعاملات، مقارنة بأسعار أمس، وفقًا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 542 جنيهًا للجرام.

وبلغ أسعار الذهب عيار 18 نحو 597 جنيهًا للجرام.

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 813 جنيهات للجرام.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 929 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6504 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم الأحد أجازة بالبورصات العالمية.

وكان سعر الذهب ارتفع عالميًا إلى حوالي 1864 دولارا للأوقية 0.15%، بختام تعاملات جلسة الجمعة، آخر جلسات الأسبوع.

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