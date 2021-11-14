Masrawy logo white

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يستقر بمنتصف التعاملات

01:24 م الأحد 14 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يستقر بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر خلال منتصف التعاملات، مقارنة بأسعار أمس، وفقًا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 542 جنيهًا للجرام.

وبلغ أسعار الذهب عيار 18 نحو 597 جنيهًا للجرام.

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 813 جنيهات للجرام.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 929 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6504 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم الأحد أجازة بالبورصات العالمية.

وكان سعر الذهب ارتفع عالميًا إلى حوالي 1864 دولارا للأوقية 0.15%، بختام تعاملات جلسة الجمعة، آخر جلسات الأسبوع.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب (أضغط هنا)

الذهب أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

343026

إجمالي الإصابات

19435

إجمالي الوفيات

286891

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| احتفالية الكباش والمتحف الكبير.. توجيهات جديدة من السيسي للحكومة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا