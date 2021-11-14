المشاط: استضافة مصر مؤتمر المناخ العام المقبل إنجاز كبير يعزز ريادتها

كتب- مصطفى عيد:

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مصر بالإعلان الرسمي عن استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP 27" خلال العام المقبل.

‏وقالت وزيرة التعاون الدولي، في تغريدة على تويتر: "مبروك لمصرنا الحبيبة الإعلان الرسمي عن استضافتها للنسخة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي ‎COP27، في شرم الشيخ مدينة السلام، ممثلة عن قارة ‎أفريقيا".

وتابعت: "إنجاز كبير وتاريخي يدعم ريادة مصر الإقليمية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء مستقبل أخضر للأجيال القادمة".

‏وأضافت الوزيرة أن نجاح ‎مصر في ذلك، ما كان ليتحقق لولا الخطط الطموحة التي وضعتها الدولة لرسم رحلتها نحو تعافٍ أخضر، تحت قيادة سياسية مؤمنة بالعمل المناخي، وعمل دؤوب من الحكومة. "نتطلع إلى لقائكم قريبا في COP27".