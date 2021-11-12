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مبيعات "يوم العزاب" ترتفع بأبطئ معدل نمو على الإطلاق في 2021

01:12 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
مبيعات "يوم العزاب" ترتفع بأبطئ معدل نمو على الإطلاق في 2021

يوم العزاب

القاهرة - وكالات:

قالت مجموعة "Alibaba" علي بابا الصينية إن المبيعات خلال مهرجانها السنوي للتسوّق المعروف باسم يوم العزاب قد نمت بنسبة 8.5%، وهو أبطأ معدل نمو على الإطلاق.

وتشير التقديرات، إلى مدى تأثر شركات التكنولوجيا الصينية بأزمة سلاسل التوريد والإمدادات، وتشديد بكين قيودها التنظيمية على القطاع.

وأعلن عملاق التجارة الالكترونية الصيني، أن المبيعات خلال حدث يوم العزاب، والذي يستمر 11 يوما، ارتفعت إلى 540.3 مليار يوان (ما يعادل 84.54 مليار دولار)، مقارنة بنمو نسبته 26% العام الماضي.

وفي العام الماضي، كانت الشركة قد حققت مبيعات بمقدار 498.2 مليار يوان (حوالي 77.8 مليار دولار) من مبيعات يوم العزاب على مدار 11 يوما.

ومنذ أن أسست علي بابا مهرجان يوم العزاب في عام 2009 وجعلته أكبر مهرجان مبيعات عبر الإنترنت في العالم، كانت مبيعاتها تنمو بأرقام مضاعفة كل عام، متجاوزا بذلك Cyber Monday في الولايات المتحدة.

وقبل بدء فترة المبيعات، قال محللون إنهم يتوقعون أن تعلن علي بابا عن زيادة طفيفة فقط في القيمة الإجمالية للمبيعات هذا العام في ظل تباطؤ مبيعات التجزئة ونقص الإمدادات وحوادث انقطاع الكهرباء وعمليات الإغلاق الناجمة عن تفشي كوفيد-19.

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