فوز 10 مرشحين في انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات

كتبت- شيرين صلاح:

أسفرت انتخابات غرفة تكنولوچيا المعلومات باتحاد الصناعات، التي أجريت أمس الأربعاء، عن فوز 10 مرشحين بالدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة لفترة 2021-2025.

وقال خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، لمصراوي، إن عدد الذين سجلوا الحضور من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات اليوم بلغ عددهم 59 عضوا.

وأضاف أن الأعضاء الحاضرين من الجمعية العمومية أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت عن فئة الشركات الصغيرة فقط، نظرا لفوز المرشحين بقائمتي المنشآت الكبيرة والمتوسطة بالتزكية، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك أصواتا باطلة.

وتضمنت قائمة المرشحين عن فئة المنشآت الصغيرة 8 أشخاص، وأسفرت عن فوز مصطفى صالح بعدد أصوات 36 صوتا، وسيف الله مدحت عدد 33 صوتا، وأحمد السبكي بعدد 32 صوتا، بحسب عبد العظيم.

كما تم إجراء قرعة بين خالد حسن وأحمد عيد لحصولهما على أصوات متساوية (28 صوتا لكل منهما)، حيث أسفرت عن فوز أحمد عيد.

وفاز مرشحا المنشآت الكبيرة سامح الملاح شركة الحاسبات المتقدمة، وهشام علام شركة إجيبشيان ميكروسوليوشنز" بالتزكية.

كما فاز عن قائمة المنشآت المتوسطة بالتزكية أيمن الحميلي شركة الاتصالات والتكنولوجيا- تليتك، ومحمود السيد شركة إيماك لتصنيع الحاسبات، وخالد إبراهيم شركة وادي التكنولوجيا، وطارق شبكة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المدفوعات.

وتعد انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات 2021-2025 هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقا للمادة 17 من قانون اتحاد الصناعات، فإن الفئات التي لا يترشح بها عددا كافيا سيفتح لها الترشح لمدة شهر بعد انتخابات الفئتين المكتملتين، وفي حالة عدم ترشح أحد في هذه الفئة يعين الأعضاء عن طريق اتحاد الصناعات والوزير المختص من أعضاء الجمعية العمومية المستوفين لمستنداتهم من نفس الفئة.

وفي حالة عدم وجود مرشحين يتم التعيين من أعضاء الجمعية العمومية غير المستوفين بنفس الفئة، وفي حالة عدم توافر عضو أيضا يتم التعيين من المجتمع الصناعي الخاص بهذه الفئة.