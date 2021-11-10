زيادة الألومنيوم عالميًا.. ترفع أسعار طقم أواني الطهي 200 جنيه دفعة واحدة

كتبت- دينا خالد:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، إن أسعار أطقم الحلل الألومنيوم شهدت ارتفاعا ملحوظا نتيجة ارتفاع أسعار المعدن عالميا.

وأضاف لمصراوي أن سعر طقم "الحلل" الألومنيوم الشعبي، ارتفع إلى 740 جنيها تسليم المصنع مقابل 540 جنيها بزيادة 200 جنيه دفعة واحدة.

وأشار هلال إلى أن أسعار الأواني الألومنيوم ارتفعت في الأسواق بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال شهر أكتوبر.

وأضاف أن بعض المصانع لجأت لتخفيف الخامات المستخدمة من أجل تقليل التكلفة وعدم زيادة السعر بشكل كبير.

وأوضح هلال، أن سعر طن الألومنيوم ارتفع في يوليو الماضي بنحو 12 ألف جنيه، كما واصل الارتفاع بقيمة 16 ألف جنيه للطن خلال سبتمبر الماضي.

وصعدت أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية قرب أعلى مستوى لها في 3 سنوات، بسبب نقص المعروض بالأسواق، وفقا لوكالة بلومبرج.

ويرتبط سعر المعدن في مصر بالسعر في البورصات العالمية، وتستورد مصر إجمالي ما تستهلكه من الخامات لتصنيع الألومنيوم من الخارج.

وارتفع سعر طن الألومنيوم منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بنسبة 32%، ليحتل المرتبة الثانية من ناحية النمو على مستوى المعادن.

وكانت أسعار الألومنيوم ارتفعت بنحو 5 آلاف جنيه في شهر أكتوبر الماضي، ليصعد السعر في السوق المحلي خلال نوفمبر الجاري بنحو 2000 جنيها للطن.

ووصل سعر طن السلك بالسوق المحلي إلى 57 ألف جنيه، وسجل سعر طن اللفائف "6 ملي" 62.8 ألف جنيه، دون إضافة 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة.