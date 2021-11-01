بعد تراجع شركة خاصة لـ "ارتفاع الأسعار".. مصر لحليج الأقطان تشتري 5200 قنطار بمزاد واحد

كتبت – شيماء حفظي:

قالت رتيبة محمود، رئيسة شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التابعة لقطاع الأعمال العام، إن الشركة اشترت 5200 قنطار قطن الخميس الماضي في كفر الشيخ، بسعر 5570 جنيهًا للقنطار.

وأوضحت رتيبة، لمصراوي، أن الشركة تدخلت لشراء كافة الأقطان "جيزة 94" المعروضة بالمزاد يوم الخميس، بعدما رفضت شركة الوطنية للإكثار شرائها، لارتفاع الأسعار.

وتطبق المزادات العلنية لبيع الأقطان، حاليا، في محافظات الوجه البحري، ضمن المنظومة الجديدة لتداول القطن، التي تشرف عليها شركة مصر للتجارة، الحكومية، والتي تم تعميمها في جميع المحافظات.

كما اشترت شركة النيل الحديثة، كافة الرسائل من القطن جيزة 96 التي رفضتها أيضا الشركة الوطنية، وبلغت 1800 قنطار، بسعر6700 جنيه للقنطار.