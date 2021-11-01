كيف تطور استخدام إنترنت الموبايل في مصر خلال عام؟ (جراف)

كتب- علاء حجاج:

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير مؤشرات استخدام خدمات الإنترنت المحمول عن سبتمبر 2021، وقد

سجل متوسط الاستهلاك الشهري للبيانات عبر شبكات الهاتف المحمول في مصر 2.4 جيجابايت خلال شهر سبتمبر 2021، بنسبة زيادة تقدر بـ 150% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال الجهاز، في تقرير مؤشرات استخدام خدمات الإنترنت المحمول عن سبتمبر 2021، الصادر اليوم الاثنين، إنه تبين أن عدد المستخدمين لخدمة تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى وصل إلى 33 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا إلى 1.7 مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 60% مقارنة بسبتمبر 2020.

وتصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى يتضمن خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل إنترنت اكسبلورير، وجوجل كروم، وغيرها).

منصات التواصل الاجتماعي: بلغ عدد المستخدمين لهذه المنصات خلال شهر سبتمبر الماضي 28 مليون مستخدم، وعدد الزيارات مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 16% مقارنة بسبتمبر 2020.

وهذه المنصات هي تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوى (نصي أو صوتي أو مرئي أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر، وغيرها).

مشاهدة محتوى ترفيهي: وهي خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بثّ الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نتفلكس وشاهد، واتش ات)، حيث بلغ عدد المشاهدين لها خلال سبتمبر 22 مليون مشاهد، وعدد الزيارات مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 37% مقارنة بسبتمبر 2020.

محركات البحث: وهي خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل (Ask وBing وGoogle)، حيث بلغ عدد المستخدمين لها في سبتمبر 29 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 1.2 مليار زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 29% مقارنة بسبتمبر 2020.

دردشة إلكترونية: وهي خدمة تبادل الرسائل (نصية، وصوتية، وفيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل (واتساب، وتليجرام، وفيسبوك ماسنجر، وغيرها)، وبلغ عدد المستخدمين لها خلال سبتمبر 24 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 634 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 163% مقارنة بسبتمبر 2020.

ألعاب إلكترونية: وهي ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاي ستيشن واكس بوكس، وغيرها)، حيث بلغ عدد اللاعبين بها خلال سبتمبر 15 مليون لاعب، وعدد الزيارات يوميًا 161 مليون زيارة، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 20% مقارنة بسبتمبر 2020.

اجتماعات عن بعد: وهي خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية أو الرسمية أو اجتماعات العمل) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom وMicrosoft teams وHangout)، وبلغ عدد المستخدمين 1.2 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 255 مليون زيارة، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 21% مقارنة بسبتمبر 2020.

مقاطع فيديو ترفيهية: وهي مقاطع فيديو موسيقية/ صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكي،..)، حيث بلغ عدد المستخدمين 13 مليون صانع فيديو، وعدد الزيارات يوميًا 234 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 733% مقارنة بسبتمبر 2020.

التسوق الإلكتروني: وهي خدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل أمازون، جوميا،..)، حيث بلغ عدد المتسوقين 5 ملايين متسوق، وعدد زيارات التسوق 51 مليون زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 59% مقارنة بسبتمبر 2020.

البريد الإلكتروني: وهي خدمة إرسال أو استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل إيميل، وياهو إيميل، وغيرها)، وبلغ عدد المستخدمين لها في سبتمبر 12 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 128 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 63% مقارنة بسبتمبر 2020.

بحث في الخرائط: وهي خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول اليها عبر تطبيقات الخرائط مثل (Google Maps وHere we go وWaze)، وبلغ عدد المستخدمين 12 مليون مستخدم، وعدد الزيارات يوميًا 82 مليون زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 146% مقارنة بسبتمبر 2020.

بث فيديو مباشر: وهي خدمة البث المباشر (فيديو لايف) التي يتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، ويوتيوب، وغيرها)، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 96 ألف صانع فيديو، وعدد الزيارات يوميًا 59 ألف زيارة، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 278% مقارنة بسبتمبر 2020.