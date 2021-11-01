وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع مسؤولي شركة "طلبات" التوسع في مصر

القاهرة- مصراوي:

بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مع وفد شركة طلبات المتخصصة فى خدمات التوصيل، أهمية التوسع في تطبيق الأنظمة الذكية والإلكترونية للشركة بالسوق المصري.

حضر اللقاء سوزان ستوليمير نائب رئيس الشركة للاتصال والعلاقات الحكومية والمسئولية الاجتماعية، ومي يوسف رئيس قطاع العلاقات الحكومية بمنطقة الشرق الأوسط .

وأكد مسئولو الشركة أن السوق المصري يعد أحد الأسواق الرئيسية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط من خلال تواجد الشركة في 20 مدينة مصرية، وتبلغ نسبة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة 70% من إجمالي هذه الشركات ، مشيرين في هذا الاطار الى التعاون القائم بين الشركة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

واستعرض اللقاء ايضاً نموذج العمل الجديد الذي دشنته شركة طلبات في جناحها بإكسبو 2020 دبى، والذي يطلق عليه المطبخ السحابي Cloud Kitchen حيث يعتمد بصورة أساسية على الذكاء الاصطناعي ويقدم خدمة المطعم الافتراضي.

وأشار إلى أن هذا النموذج يقوم بتوفير جزء كبير من أعباء التكاليف الثابتة التي تتحملها المطاعم ، ويشارك بالمنصة 30 علامة تجارية معروفة، حيث أن شركة طلبات هي شريك رسمي لإكسبو 2020 دبي.

وعبرت وزيرة التجارة والصناعة، عن إعجابها بنموذج العمل الجديد للشركة والذي يعد غير تقليدي، حيث أن تطبيقه في مصر سيسهم فى تحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم الأطعمة والمشروبات والوجبات السريعة، مشيرةً إلى أهمية أن تقوم الشركة بدراسة تطبيق هذا النموذج في مصر وكيفية تحقيق الاستفادة منه سواء على مستوى المستهلك أو المنتج.

وفى هذا الصدد أشار مسئولو الشركة إلى أنه جاري التواصل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر لدعم صغار البائعين في مجال المأكولات والمشروبات لتوسعة أنشطتهم

ورحبت جامع، بالتواصل الجاري بين الجهاز وفريق عمل الشركة في مصر، معربةً عن تطلعها للوصول إلى صيغة تعاون مثمرة للطرفين فى المرحلة القريبة المقبلة.

وأشادت سوزان ستوليمير، نائب رئيس الشركة للاتصال والعلاقات الحكومية والمسئولية الاجتماعية بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزيرة التجارة والصناعة في مجال تمكين المرأة، مؤكدة استعداد الشركة لدعم تلك الجهود وخاصة فيما يتعلق بمشروع Women in Tech.