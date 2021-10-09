انخفاض طفيف في أسعار الذهب بالسوق المحلي خلال تعاملات السبت

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت بنحو جنيها واحدا مقارنة بأسعار أمس في السوق المحلي.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 770 جنيهًا مقابل 771 جنيهًا أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 660 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 880 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6160 جنيهًا.

وعالميا، صعد سعر الذهب عالميًا بنسبة طفيفة بلغت 0.08% في نهاية تداولات أمس، آخر تعاملات الأسبوع.

وبلغ سعر أوقية الذهب 1757.1 دولار في نهاية التداولات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.