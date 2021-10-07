14 مرشحا بقائمة مرشحي انتخابات اتحاد الصناعات بغرفة تكنولوجيا المعلومات

كتبت- شيرين صلاح:

وصل عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات إلى 14 مرشحا، وذلك للدورة 2021-2025.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هي منشآت كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على فئة المنشآت الكبيرة مرشحين وهم سامح الملاح شركة الحاسبات المتقدمة، وهشام علام شركة إجيبشيان ميكروسوليوشنز.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 4 مرشحين وهم، يمن الحميلي شركة الاتصالات والتكنولوجيا- تليتك، ومحمود السيد شركة إيماك لتصنيع الحاسبات، وخالد إبراهيم شركة وادي التكنولوجيا، وطارق شبكة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المدفوعات.

وشملت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 8 مرشحين وهم، أحمد السبكي شركة اكاسيا انتجريشن مصر لنظم المعلومات، وصالح السرو شركة انفورماتيك لتكنولوجيا المعلومات، ومحمد خليف شركة إنتجرتد نولدج داينمكس، وخالد مرسي شركة كوميكس للبرمجيات، وأحمد عيد شركة يوتراست، وسيف بدوي شركة سواتكس لتكنولوجيا المعلومات، وإيهاب سعيد الشركة المصرية للخدمات المجتمعية خدماتي، وهيثم النطاط شركة بي سيستمز.

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لمصادر في اتحاد الصناعات، سيتم إجراء انتخابات غرف اتحاد الصناعات في نهاية الشهر الجاري، على أن تحدد كل غرفة يومين للانتخابات، ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدد لانتخابات كل غرفة.