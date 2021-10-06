تسبب في حادث خطير.. ضبط سائق توك توك سار عكس الاتجاه بطريق "الإسكندرية مطروح"

كتب - محمد الصاوي:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقائد مركبة "توك توك" حال سيره عكس الاتجاه بالإسكندرية واصطدامه بإحدى السيدات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا سير إحدى مركبات "التوك توك" عكس الاتجاه بطريق (الإسكندرية / مطروح) بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وإصطدامه بإحدى السيدات وفر هارباً.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 سبتمبر الماضي حال مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بالمنطقة محل الواقعة تلاحظ لهم سير إحدى مركبات "التوك توك بدون لوحات معدنية" عكس الإتجاه وإصطدامه بإحدى السيدات حال سيرها بالطريق.

وضُبطت المركبة وقائدها وتبين أنه بدون عمل، له معلومات جنائية)، كما تم نقل السيدة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج "لإصابتها بكدمات متفرقة واشتباه في كسر باليد".