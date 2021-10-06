9 مرشحين لانتخابات غرفة الأخشاب ومنتجات الأثاث باتحاد الصناعات

كتبت- شيرين صلاح:

تضمن العدد النهائي لقائمة مرشحي انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب ومنتجات الأثاث باتحاد الصناعات 9 مرشحين وذلك للدورة 2021-2025.

وتنقسم قوائم المرشحين إلى 3 فئات هي منشآت كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة ومتناهية الصغر، تبعا لرأسمال كل منشآة، وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

وتتضمن قائمة المرشحين على فئة المنشآت الكبيرة مرشحا واحدا وهو محمد مندي عن شركة مندي راغب أبو سمرة وشريكه.

وتضمنت قائمة المرشحين على فئة المنشآت المتوسطة 3 مرشحين وهم أحمد حلمي عن شركة موبل الشرق لصناعة وتجارة منتجات الأخشاب، وطارق وجيه ذكري حبشي عن شركة اس دبليوسولوشنز، ومحمد مظلوم عن شركة مظلوم للتجارة والتوكيلات.

وشملت قائمة المرشحين على فئة المنشآت الصغيرة 5 مرشحين وهم محمد أحمد محمود فايد عن شركة فايد للأثاث، وأحمد سليم شركة آرت هاوس للأثاث، وعلاء نصر الدين مؤسسة الكريم لتجارة وتصنيع الأخشاب، ومحمود أبو شوشة عن شركة أندلسية للمصنوعات الخشبية، وعلي البدري عن شركة بدري للمصنوعات الخشبية.

وتعتبر انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الصناعات هي الأولى وفقًا لنظام انتخابي جديد، أقره قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لمصادر في اتحاد الصناعات، سيتم إجراء انتخابات غرف اتحاد الصناعات في نهاية الشهر الجاري، على أن تحدد كل غرفة يومين للانتخابات، ولم يعلن حتى الآن الموعد المحدد لانتخابات كل غرفة.