تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك مع تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات، وكذلك الانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

وأهابت الوزارة بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، بحسب بيان سابق لها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة لمجابهة تداعيات كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

الأحد 24 أكتوبر

ووفقا لوزارة المالية تقرر بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الأحد 24 أكتوبر، والمتوقع أن تتضمن الآتي:

- وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

- وزارات الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، بالإضافة إلى المصالح والهيئات التابعة لكل الوزارات المذكورة.

- مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

الاثنين 25 أكتوبر

كما تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 20 وزارة وهيئة يوم 25 أكتوبر، والمتوقع أن تتضمن الآتي:

- وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

- القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الثلاثاء 26 أكتوبر

تقرر بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر، والمتوقع أن تتضمن الآتي:

- وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات.

- الأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى التي لم تصرف مرتباتها خلال اليومين السابقين.

ويمكن للجهات التي لم تستطع صرف مرتبات العاملين بها خلال الأيام الثلاثة المذكورة الصرف في يومي 27 و28 أكتوبر.