أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.68%، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1757.5 دولار، في الساعة 9:18 صباحا بتوقيت القاهرة، بانخفاض 12 دولارا عن مستواه في ختام أمس.

وكان سعر أوقية الذهب سجل 1769.5 دولار في ختام جلسة أمس.