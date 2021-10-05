أسعار الذهب العالمي تتراجع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
هبطت أسعار الذهب العالمية في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.68%، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب بيانات الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1757.5 دولار، في الساعة 9:18 صباحا بتوقيت القاهرة، بانخفاض 12 دولارا عن مستواه في ختام أمس.
وكان سعر أوقية الذهب سجل 1769.5 دولار في ختام جلسة أمس.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان