قصة 731 عاملًا لن يحصلوا على تعويضات من شركة "الحديد والصلب"

كتبت شيماء حفظي:

حرمت اتفاقية تسوية تعويضات عمال شركة الحديد والصلب المصرية- تحت التصفية-العمال ممن بلغت أعمارهم 58 و59 عاما من التعويضات.

وقال مصدران على صلة بالمفاوضات التي تمت بين وزارة قطاع الأعمال العام والنقابة العامة للعاملين في الصناعات المعدنية، إنه تقرر أن يظل هؤلاء العاملين على قوة الشركة حتى انتهاء أعمال التصفية.

وسيتقاضى العمال ممن اقترب موعد بلوغهم سن المعاش القانوني رواتبهم فقط، ولن يحصلوا على تعويضات التصفية، كما سيحصلون على مستحقاتهم القانونية وقت التقاعد.

وقال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية لمصراوي، إن عدد العاملين فوق سن 58 عامًا يبلغ 731 عاملًا سيظلون على قوة الشركة حتى بلوغ المعاش القانوني.

وأضاف "سيحصل كل عامل عند خروجه على المعاش على مستحقاته المعتادة والتي تصل إلى 50 ألف جنيه، وهو بالطبع أقل من الحد الأدنى للتعويضات، لكن هكذا سار الاتفاق".

ووفقا لاتفاقية التسوية التي وقعتها النقابة مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية -المالكة لشركة الحديد والصلب- تتراوح قيمة التعويضات بين 225 و450 ألف جنيه وفقا لعدد سنوات العمل.

وفي تصريحات سابقة لمصراوي، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن وزارته مستعدة لصرف التعويضات التي تتجاوز قيمتها 2 مليار جنيه.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب وافقت في يناير الماضي على تقسيم الشركة إلى شركتين وتصفية مصنع الشركة بحلوان.