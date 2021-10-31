بعد تفوق مايكروسوفت.. 6 شركات عالمية تتجاوز قيمتها تريليون دولار (جراف)
كتب- مصطفى عيد:
تصدرت شركة مايكروسوفت قائمة أعلى الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية بعدما تجاوزت شركة آبل يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع أسهمها بنسبة 2.24%.
ووصلت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت إلى نحو 2 تريليون و489 مليار دولار مقابل 2 تريليون و476 مليار دولار لشركة آبل التي تراجعت أسهمها بنسبة 1.82% في آخر تعاملات.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي 6 شركات عالمية تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، بحسب قائمة موقع كومبانيز ماركت كاب، من بينها شركة عربية هي أرامكو السعودية التي تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار.
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