Masrawy logo white

بعد تفوق مايكروسوفت.. 6 شركات عالمية تتجاوز قيمتها تريليون دولار (جراف)

04:07 م الأحد 31 أكتوبر 2021
بعد تفوق مايكروسوفت.. 6 شركات عالمية تتجاوز قيمتها تريليون دولار (جراف)

مايكروسوفت

كتب- مصطفى عيد:

تصدرت شركة مايكروسوفت قائمة أعلى الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية بعدما تجاوزت شركة آبل يوم الجمعة الماضي مع ارتفاع أسهمها بنسبة 2.24%.

ووصلت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت إلى نحو 2 تريليون و489 مليار دولار مقابل 2 تريليون و476 مليار دولار لشركة آبل التي تراجعت أسهمها بنسبة 1.82% في آخر تعاملات.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي 6 شركات عالمية تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، بحسب قائمة موقع كومبانيز ماركت كاب، من بينها شركة عربية هي أرامكو السعودية التي تتجاوز قيمتها 2 تريليون دولار.

مايكروسوفت دولار شركة آبل أرامكو السعودية

الخبر التالى:

غرفة الملابس الجاهزة: "ارتفاع محدود" بأسعار الملابس بعد زيادة الغاز

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
948

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

390

متعافون اليوم

330084

إجمالي الإصابات

18592

إجمالي الوفيات

277623

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا