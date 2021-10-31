معهد "ITI" التابع لوزارة الاتصالات يحصل على اعتماد من "أبل" العالمية

كتب- علاء حجاج:

عقد معهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شراكة مع شركة "أبل" العالمية لاعتماد المعهد كأول مركز تدريبي معتمد للشركة في أفريقيا.

وبحسب بيان صحفي صادر عن المعهد اليوم، تهدف هذه الشراكة إلى التعاون المشترك فى بناء القدرات من خلال أكاديمية المعهد في تطوير تطبيقات (IOS App Development) بفروعها المختلفة.

وقال المعهد في البيان إن هذه الشراكة تأتي في إطار حرصه على إقامة شراكات مع كبرى الشركات العالمية لدعم الأكاديميات التخصصية التابعة للمعهد؛ كما تأتي هذه الشراكة كثمرة جهود أكاديمية معهد تكنولوجيا المعلومات والتى نتج عنها إعداد أكثر من 500 متخصص في تقنيات IOS الخاصة بشركة "أبل" والذين يمثلون قاعدة غنية يمكن البناء عليها لتكوين العديد من المدربين الخبراء فى هذا المجال، وذلك بالإضافة إلى المدربين المعتمدين بالمعهد والبيئة التدريبية التي تم اعتمادها من الشركة داخل الأكاديمية التابعة للمعهد والتي من المخطط نشرها فى فروعه داخل مراكز إبداع مصر الرقمية "كرياتيفا" التي يتواجد فيها.

وسيقوم معهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" بإتاحة هذا التخصص على منصة التدريب والتعليم المجانية "مهارة تك" والتي كان قد أطلقها لتطوير قدرات الشباب وصقل مهاراتهم التكنولوجية.