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انخفاض البصل والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

10:10 ص الأحد 31 أكتوبر 2021
انخفاض البصل والخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو البصل، والخيار البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 25 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة الأخرى، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و3.5 جنيه، تراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيها.

المانجو البلدي بين 12 و18 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور سوق الجملة

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