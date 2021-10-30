تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات السبت

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والكوسة والباذنجان خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجعت أسعار الكوسة 50 قرشا ليتراوح الكيلو اليوم بين 2.5 و 5.5 جنيه، كما انخفض سعر الباذنجان البلدي 50 قرشا للكيلو مقارنة بأمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين، و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيهن و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيها.

المانجو البلدي بين 12 جنيهات و18 جنيها.