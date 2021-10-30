تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات السبت
كتبت- دينا خالد:
انخفضت أسعار الطماطم والكوسة والباذنجان خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة.
ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراجعت أسعار الكوسة 50 قرشا ليتراوح الكيلو اليوم بين 2.5 و 5.5 جنيه، كما انخفض سعر الباذنجان البلدي 50 قرشا للكيلو مقارنة بأمس.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين جنيهين، و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
البطاطس بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين جنيهن و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
الرمان بين 4 و7 جنيهات.
المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيها.
المانجو البلدي بين 12 جنيهات و18 جنيها.
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