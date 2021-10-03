الإمارات تشارك في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية بمصر للمرة الأولى

كتب- مصطفى عيد:

يستضيف معرض تراثنا الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى، وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط التجارية والثقافية المشتركة بين البلدين.

وبحسب بيان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، تنطلق فعاليات المعرض يوم 9 حتى 15 أكتوبر المقبل بمركز المعارض الدولية في التجمع الخامس.

وأعربت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات عن سعادتها بمشاركة دولة الإمارات الشقيقة للمرة الأولى في فعاليات معرض تراثنا من خلال جناح متميز يضم عدد متنوع من المنتجات اليدوية والتراثية الفنية المتميزة والعروض الاستعراضية الحية التي تعكس الفنون الإماراتية الراقية والأصيلة.

وأكدت جامع على العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين المصري والإماراتي والتعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تشارك مصر في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي بجناح ضخم يمزج بين الحضارة المصرية العريقة والاتجاه نحو التطوير والحداثة لتوضيح ما وصلت إليه مصر من تطور في السنوات السبع الماضية مما يساعد على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأضافت جامع، أن مشاركة الإمارات الشقيقة تأتى في إطار التوسع في فعاليات معرض تراثنا ليصبح مرآة لثقافات العديد من الدول العربية محورا هاما لزيادة التبادل التجارى مع هذه الدول وعلى رأسها الإمارات الشقيق التي تعد شريكا أساسيا لمصر في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف فتح أسواق جديدة أمام أصحاب هذه المشروعات.

ويعد معرض تراثنا فرصة مناسبة يتعرف خلالها الجمهور المصرى على المنتجات الإماراتية التراثية من المصنوعات الخشبية المتميزة والاكسسوارات والديكور والعطور والبخور والتمور والمنتجات المصنوعة من سعف النخيل وأخشاب الأشجار المحلية.