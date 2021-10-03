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ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:28 ص الأحد 03 أكتوبر 2021
ارتفاع الطماطم وتراجع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البصل، والفلفل الرومي البلدي بين 25 و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع سعر كيلو الطماطم جنيها واحدا، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور ليتراوح بين 2.75 و5.5 جنيه.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس 4.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و 3.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

أسعار الخضروات سعار الفاكهة وق العبور وق الجملة

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