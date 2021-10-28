وزيرة الصناعة تبحث خطط توسع "العربية للاستثمار والإنماء الزراعي" بمصر

كتبت- شيماء حفظي:

بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال لقاء موسع مع محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق له، عددَا من المشروعات الحالية والمستقبلية للهيئة في مصر.

وأكدت حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات والكيانات الاستثمارية العربية وترجمته لمشروعات إنتاجية ملموسة تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتوفير سلع ومنتجات وطنية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تقدم كافة أوجه الدعم لكافة المشروعات الاستثمارية العربية والعالمية لبدء استثمارات فعلية لها بالسوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة وكذا الحزم والبرامج التحفيزية التي توفرها الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية.

وقالت الوزيرة إن الخطط التوسعية للمؤسسة في السوق المصري تعكس ثقتها الكبيرة في أهمية وجدوى الاستثمار في مصر باعتبارها أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعربت عن ترحيب الحكومة بالمشروعات الجديدة التي تدرس الشركة إنشاءها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة في مجالات إنتاج الألبان، وتصنيع وتعليب التونة والفاصوليا، والاستزراع النباتي والسمكي، بالإضافة إلى إنتاج الذرة وفول الصويا وتقاوي البطاطس والمحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن الخدمات اللوجيستية.

وأكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أن مصر تعد إحدى الدول الرئيسية المستهدفة لتوسيع أنشطة ومشروعات الهيئة بها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مشروعات الهيئة في الدول العربية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال تحقيق تنمية زراعية مستدامة في الوطن العربي.

وأوضح محمد المزروعي أن أهم القطاعات الاستثمارية الحالية للهيئة تتضمن قطاع التصنيع الزراعي بنسبة 48%، وقطاع الإنتاج الحيواني بنسبة 25%، وقطاع الإنتاج النباتي بنسبة 23%، وقطاع الخدمات بنسبة 4%.

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة لعام 2021-2025 تتضمن التوسع في عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية تشمل التوسع الإنتاجي والصناعي والخدمات اللوجستية وخدمات القطاع الزراعي.