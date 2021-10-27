أبرز توقعات المؤسسات المالية لمعدل نمو الاقتصاد المصري هذا العام (تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

تكشف توقعات المؤسسات المالية العالمية لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، عن أن الاقتصاد يتعافى من تداعيات فيروس كورونا التي لحقت به العام الماضي.

و سيتخطى معدل نمو الاقتصاد المصري هذا العام 5%، وفقًا لمعظم التوقعات بما فيهم توقع الحكومة المصرية، وهذا يعد ارتفاعًا عن العام الماضي الذي تشير التقديرات الحكومية إلى أنه سيبلغ 3.3%.

ويستعرض مصراوي في هذا الجراف التفاعلي أبرز التوقعات لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري.