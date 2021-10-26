اليوم.. 19 مرشحاً يتنافسون في انتخابات اتحاد مصدري الأقطان

كتبت شيماء حفظي:

يتنافس 19 مرشحاً، في انتخابات أعضاء لجنة إدارة اتحاد مصدري الأقطان المصري، اليوم الثلاثاء، وهي الانتخابات المؤهلة لاختيار مجلس إدارة الاتحاد.

ويصوت منتسبي الاتحاد من شركات تجارة الأقطان، لانتخاب 12 عضوا باللجنة في انتخابات اليوم، على أن تجتمع هذه اللجنة في يناير المقبل لاختيار هيئة المكتب المنوط بها إدارة الاتحاد والمكونة من أربعة أعضاء.

وتتكون هيئة المكتب من رئيس اتحاد مصدري الأقطان، ووكيل أول ووكيل ثان، وسكرتير مالي وإداري، ويتم اختيار المجلس لإدارة الاتحاد مدة 3 سنوات.

ويتولى الاتحاد، وضع سياسات تصدير الأقطان وشروط البيع فى عقود التصدير للعملاء بالخارج، ويتبعه 70 شركة.

ويتشكل مجلس إدارة الاتحاد من 16 عضوا، بينهم 12 بالانتخاب، و4 بالتعيين، بينهم ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، ورئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، ونائب رئيس مجلس الدولة والذى يعمل كمستشار قانونى للاتحاد، وبين المعينين 2 ليس لهم حق التصويت، وهما ممثل وزارة التجارة ورئيس الهيئة العامة للتحكيم.

وتولت رئاسة الاتحاد في دورته السابقة عزة قباري، رئيسة شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان، سابقا، وهي شركة حكومية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لكنها دمجت مع شركات أخرى تحت مظلة شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان حاليا.

ويتنافس في الانتخابات رتيبة محمود أحمد إبراهيم المفوض العام لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

كما تتضمن قائمة المرشحين من القطاع الخاص علي أبو مضاوي رئيس شركة الإخلاص لتجارة الأقطان والاستيراد والتصدير، وعبد الستار أبو مضاوي رئيس شركة أبو مضاوي لتجارة الأقطان والاستيراد والتصدير.



وينافس أيضا منير عبدالمجيد أحمد رجب، صاحب شركة رجب للأقطان والتجارة والصناعة، وعاصم ياسين عبدالخالق الجزار عن شركة الجزار للتجارة والتصدير وحليج الأقطان.