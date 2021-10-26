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تراجع الكوسة والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:17 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
تراجع الكوسة والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات


كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الكوسة والفلفل الرومي البلدي بين 50 قرشا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفع أسعار كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 2 و4.5 جنيه، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و 4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرومان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 17 و21 جنيها.

المانجو البلدي بين 12 و18 جنيها.

سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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