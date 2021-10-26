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القيمة السوقية لتسلا تتخطى حاجز تريليون دولار

09:58 ص الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
القيمة السوقية لتسلا تتخطى حاجز تريليون دولار

القيمة السوقية لتسلا تتخطى حاجز تريليون دولار

كاليفورنيا - أ ش أ:

ذكرت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية أن القيمة السوقية لشركة تسلا للسيارات الكهربائية تخطت حاجز التريليون دولار.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن القيمة السوقية للشركة ارتفعت بعد أنباء عن أن شركة Hertz لتأجير السيارات طلبت 100 ألف سيارة لبناء أسطولها لتأجير السيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2022.

وأسهمت الأخبار المتعلقة بالصفقة الضخمة في وصول سهم تسلا إلى رقم قياسي جديد في يوم تداول واحد بعد أن حطمت الأسهم مستوى الـ 900 دولار، وارتفع السهم بنهاية التعاملات بنحو 12.66% ليغلق عند 1024 دولارا.

وقالت شركة جاتو ديناميكس إن طراز السيدان الكهربائية من طراز تسلا أصبح أول سيارة كهربائية بالكامل تتصدر مبيعات السيارات الجديدة بشكل عام في أوروبا في سبتمبر.

هذا المحتوى من

Asha
تيسلا إيلون ماسك السيارات الكهربائية

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