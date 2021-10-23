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7.5 جنيه لكيلو البطاطس بسوق الجملة.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

10:02 ص السبت 23 أكتوبر 2021
7.5 جنيه لكيلو البطاطس بسوق الجملة.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت_دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضراوات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و7.5 جنيه.

البصل بين 2 و3 جنيهات

الكوسة بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

الرمان بين 4 و7 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 17 و21 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها

أسعار الخضر أسعار الفاكهة الخضروات سوق الجملة

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