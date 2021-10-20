الضرائب: الانتهاء من دمج منطقة "القاهرة رابع" بالكامل ومأمورية المعادي

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة انتهت اليوم الأربعاء من دمج منطقة القاهرة رابع بالكامل، ومأمورية المعادي (دخل وقيمة مضافة) والتي تعد نواة لدمج باقي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع؛ والتي يجري العمل على تطبيق الدمج عليها، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم.

وأضاف عبد القادر أن هذا الدمج يأتي في إطار استكمال مشروعات التطوير التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالإسراع من وتيرة تطوير ودمج مأموريات المصلحة (دخل، وقيمة مضافة).

وذكر أنه تم توزيع العاملين بمنطقة القاهرة رابع ومأمورية المعادي على أماكن عملهم بالمقر الجديد للمنطقة والمأمورية، موضحا أنه بعد اكتمال دمج باقي المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بهذه المأموريات.

وأشار عبد القادر إلى أن دمج مأموريات ضرائب الدخل ومأموريات القيمة المضافة على مستوى الجمهورية يتم تدريجيًا وفقًا لخطة زمنية محددة، وتم البدء بمنطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها، ويبلغ عددها 10 مأموريات مدمجة.

وأوضح أن الدمج من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية (دخل، وقيمة مضافة) في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول.

وقال عبد القادر أن هذا الأمر سيؤدي إلى توحيد واجهة التعامل مع المصلحة، وإتاحة التعاملات الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت، والتعامل بإجراءات موحدة وأسلوب متناسق على كافة الأوعية الضريبية، وكذلك توفير الجهد والوقت على الممولين.

وأضاف أنه سيتم تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة على المأموريات المدمجة في منتصف الشهر القادم تيسيرًا على الممولين ولتقديم الخدمات الضريبية بالسرعة والكفاءة المنشودة.

وذكر رئيس مصلحة الضرائب أن موضوع الدمج يعد من أهم الموضوعات التي تمر بها مصلحة الضرائب حاليًا وهو يعني وجود هيكل تنظيمي موحد لمصلحة الضرائب ككل يشمل كلا من الضرائب العامة وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي فالممول سوف يتعامل مع مأمورية واحدة وملف واحد ورقم ضريبي واحد وبداية واحدة ونافذة واحدة.

وأوضح أنه يجري تطبيق الدمج حاليا بشكل مرحلي على المناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، وتم البدء بمنطقة القاهرة رابع وسيتم تباعا استكمال دمج باقي المناطق والمأموريات ونشر منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بشكل مرحلي.

ووفقًا لتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب بضرورة عمل جولات تفقدية للمأموريات الضريبية المدمجة لمتابعة سير العمل بها، أجرى الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز بالمصلحة، وأسماء العشري رئيس منطقة القاهرة رابع، جولة تفقدية لمقر منطقة القاهرة رابع ومأمورية المعادي.

ورافقهما خلال الجولة فاطمة محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، ورواد التغيير والتطوير وهم فريق العمل المكلف بتوفير مقومات النجاح للعاملين بالمأموريات بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الدمج، وفقا لبيان المصلحة.

وأوضح السيد صقر أن تطبيق الدمج على منطقة القاهرة رابع والمأموريات التابعة لها استلزم تطوير المباني والمنشآت والبنية التحتية، وهو ما تم وفق خطة موضوعة بشكل مرحلي وفق جدول زمن محدد، تسير المصلحة فيه بشكل مستقر، مؤكدا أن كل هذا التطوير سينعكس بكل تأكيد على تدعيم الثقة بين الممولين والمصلحة وهذا يتحقق من خلال ميكنة كافة الإجراءات.

وأشار إلى أنه حرصًا من المصلحة على تطبيق الدمج بنجاح تم تشكيل فريق عمل من تخصصات مختلفة بالمصلحة يتولى مهمة توفير مقومات النجاح للعاملين فى المأموريات بهدف تحقيق الأهداف من عملية الدمج.

وذكر صقر أن هذا الفريق أجرى العديد من الزيارات الميدانية للمأموريات التي يتم تطبيق الدمج عليها، تم خلالها التواصل مع العاملين وتوضيح فلسفة الدمج وبث رسائل الطمأنينة في نفوسهم وتوضيح أن الدمج يحقق المصالح المشتركة للعاملين والمصلحة.

وأوضحت أسماء العشري أنه تم تحديث مقر منطقة القاهرة رابع ومقر مأمورية المعادى وتطوير الشبكات، وتوفير مكاتب جديدة وتخصيص أماكن للمكاتب الأمامية، وتحديث المكاتب الخلفية بالمقر.

وقالت إنه تم عمل أرشيف مركزي بمقر المنطقة مكون من 8 غرف بوحدات متنقلة، وهذا الأرشيف شملت طاقته الاستيعابية أرشيف مأمورية المعادي (دخل وقيمة مضافة)، وكذلك أجزاء من الملفات غير العاملة بمأموريات الدرب الأحمر والمنيل ومصر القديمة.

وأضافت أنه تم انتقال العاملين بالمنطقة القاهرة رابع، والمأمورية المعادي إلى المقر الجديد، وتم تخصيص مكتب لكل موظف، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي الذي حدث ليس فقط تحقيق الدمج، ولكن أيضًا تحقق رضا العاملين عن هذا الدمج وحرصهم على العمل بروح الفريق وإنجازهم للدمج في الوقت المحدد له.

وأكدت رئيسة المنطقة حرصها على الاستماع لأي شكوى من العاملين بالمنطقة وحرصها على العمل على حلها.

ووفقا للمصلحة، يصل عدد المأموريات التي يتم تطبيق الدمج عليها التابعة لمنطقة القاهرة رابع إلى 14 مأمورية ليصبحوا بعد الدمج 10 مأموريات، وهي مأمورية ضرائب السيدة زينب (دخل)، ومأمورية ضرائب الخليفة (دخل)، ومأمورية ضرائب الدرب الأحمر (دخل)، ومأمورية ضرائب المنيل (دخل)، ومأمورية ضرائب مصر القديمة (دخل).

كما تتضمن هذه المأموريات مأمورية ضرائب دار السلام (دخل)، ومأمورية ضرائب البساتين (دخل)، ومأمورية ضرائب المعادي (دخل)، ومأمورية ضرائب حلوان (دخل)، ومأمورية ضرائب 15 مايو (دخل)، ومأمورية ضرائب مصر القديمة (قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب حلوان (قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب المعادي (قيمة مضافة)، ومأمورية ضرائب السيدة زينب (قيمة مضافة).