٢٩ جهة تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية بداية من السبت المقبل

كتب- مصطفى عيد:

يقيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض تراثنا بداية من يوم السبت القادم ٩ أكتوبر وحتى ١٥ أكتوبر، بحسب بيان الجهاز اليوم السبت.

وقال الجهاز إن المعرض يشارك فيه عدد كبير من الجهات المعنية بالحرف اليدوية والتراثية وعلى رأسها بنك القاهرة الشريك الاستراتيجي للمعرض و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتعليم العالي من خلال عدد من الجامعات المصرية التي تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة بالإضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومي للمرأة وما تتميز به من منتجات راقية ومتميزة خاصة في الملابس والإكسسوارات والحلي.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض أصحاب المشروعات من محافظة المنوفية لعرض السجاد الحريري الفاخر والكليم اليدوي ومنتجات أخرى متنوعة بالإضافة إلى العارضين من شمال سيناء الذين يعرضون الملابس والإكسسوارات ذات الطابع البدوي والمنتجات الغذائية من التمور والزيوت والتوابل.

ويضم المعرض عدد كبير من مصنعي الأثاث من مدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بمحافظة دمياط بالإضافة إلى غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات حيث يعرضون مجموعة منتقاة من الأثاث والمفروشات المنزلية الراقية التي تعبر عن التراث المصري الأصيل وتصلح لاستخدام الديكورات الكلاسيك والمودرن وتمزج بين الأشكال التراثية والمتطلبات المعاصرة.

كما يضم المعرض نخبة من أفضل الفنانين والمبتكرين من الجهات المتخصصة في دعم وتنمية الحرف اليدوية والتراثية كالمجلس التصديري للحرف اليدوية وغرفة صناعة الحرف اليدوية وكرييتيف ايجبت ومشروع تنمية الصعيد واتحاد المستثمرين العرب ونقابة الفنون التطبيقية وتجلى (سانت كاترين) المتخصصة في المنتجات والتحف الرخامية الراقية.