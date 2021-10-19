بيتكوين تتجاوز مستوى 62 ألف دولار وتتجه لتخطي مستوياتها التاريخية

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعا بنسبة 9.35% خلال آخر 7 أيام متجاوزة مستوى 62 ألف دولار خلال تعاملات اليوم لتقترب من مستوياتها التاريخية التي سجلتها في وقت سابق من هذا العام.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، ارتفع سعر عملة بيتكوين بنسبة 2.68% خلال آخر 24 ساعة لتصل إلى 62178 دولارا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى مستوى تريليون و172 مليار دولار في الثالثة عصر اليوم.

وكانت أسعار عملة بيتكوين الرقمية سجلت قمة تاريخية قبل نهاية النصف الأول من شهر أبريل الماضي متجاوزة مستوى 64 ألف دولار بعد موجة صعود خلال الأشهر الأربعة الأولى، والتي تلتها موجة هبوط حادة، ثم تماسكت أسعار العملة لتصعد من جديد.

كما ارتفع سعر عملة إيثريوم خلال آخر 7 أيام بنسبة 10.3% لتصل إلى مستوى 3790 دولارا في الساعة الثالثة من عصر اليوم، بنسبة زيادة 2.12% في آخر 24 ساعة.

ووصلت القيمة السوقية لعملة إيثريوم إلى 448.6 مليار دولار خلال تعاملات اليوم لتمثل هي وبيتكون نحو 65% من إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية والذي يصل إلى نحو 2 تريليون و493.5 مليار دولار.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 6639 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.