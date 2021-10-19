البورصة تقرر إيقاف التداول نصف ساعة بعد تراجعات حادة في الأسهم
كتبت – شيماء حفظي:
قررت إدارة البورصة إيقاف التعاملات في السوق لمدة نصف ساعة.
وقالت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تقرر إيقاف جلسة التداول اليوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021 لمدة نصف ساعة وذلك بسبب إنخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%.
وشهدت البورصة، تراجعات حادة في أسعار الأسهم، نتيجة ضغوط بيعية كبيرة، خاصة في مؤشرات السبعيني ومؤشر الأوسع نطاقا.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان