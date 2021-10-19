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البورصة تقرر إيقاف التداول نصف ساعة بعد تراجعات حادة في الأسهم

02:19 م الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
البورصة تقرر إيقاف التداول نصف ساعة بعد تراجعات حادة في الأسهم

البورصة المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

قررت إدارة البورصة إيقاف التعاملات في السوق لمدة نصف ساعة.

وقالت البورصة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تقرر إيقاف جلسة التداول اليوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021 لمدة نصف ساعة وذلك بسبب إنخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%.

وشهدت البورصة، تراجعات حادة في أسعار الأسهم، نتيجة ضغوط بيعية كبيرة، خاصة في مؤشرات السبعيني ومؤشر الأوسع نطاقا.

البورصة إيقاف التداول مؤشر EGX 100 EWI أسعار الأسهم

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