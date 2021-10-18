اتحاد الصناعات يعلن موعد انتخابات غرفة الملابس أول نوفمبر المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

أعلن اتحاد الصناعات إقامة انتخابات غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر القادم بمقر الاتحاد بالقاهرة.

ووفقا لبيان من غرفة الملابس الجاهزة اليوم الاثنين، تقدم 12 مرشحا لعضوية مجلس إدارة الغرفة.

وبحسب البيان فإن القائمة ضمت فاضل مرزوق، وحمدي الطباخ، وحسام جبر، وناجي سمير توما عن المنشآت الكبيرة، ووليد الكفراوي وهاني سلام ومحمد عبد السلام، ومحمد الصياد عن المنشآت المتوسطة، وإيهاب العسكري، وبهية نظيم، وسامر رياض، وأحمد فوزي عن المنشآت الصغيرة.

ومن المقرر اختيار 4 مرشحين عن كل فئة، بحسب بيان الغرفة.

وصرح الدكتور محمد عبدالسلام رئيس الغرفة، أننا سنعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة تنافسية الإنتاج المصري والتوسع في تغطية احتياجات السوق الداخلي ، كما سيتم العمل مع الجهات المعنية لزيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة عبر دعم الشركات الجديدة فنياً دخولها للأسواق العالمية.

وكشف عبد السلام، أن الغرفة تمتلك استراتيجية متكاملة للعمل على تطبيقها خلال الفترة المقبلة ذات عدة محاور أبرزها دعم المصانع لتسويق إنتاجها خارجياً من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتسويق الاليكتروني ,وإقامة العديد من المؤتمرات والمعارض داخليا وخارجيا ومحور آخر لتوسيع تصنيع الموديلات الجديدة التي يزداد عليها الطلب الخارجي، وكذلك جعل الشركات والمصانع المصدرة ذات كفاءة تضاهي الشركات العالمية عبر اعتماد كافة الآليات الحديثة التي تطور إنتاج الملابس في جميع مراحله.

وأشار إلى أهمية زيادة كفاءة الجودة في الإنتاج المحلي مع ضبط تكاليف الإنتاج لأن تسعير المنتج بشكل مناسب على المستويين المحلى والتصدير سيكون له دور رئيسي في توسيع الاعتماد على الإنتاج الوطني وخفض فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير، لافتا إلى أن تحقيق هذه الاستراتيجية يحتاج إجراء بعض التعديلات على القوانين التي قد تؤثر سلباً على مراحل التصنيع والتصدير.

وأكد عبد السلام علي عدم إغفال الغرفة لملف التدريب وتوسيع أنشطة التأهيل حيث تشمل استراتيجية غرفة صناعة الملابس الجاهزة على رفع المستوى المهاري للعاملين في القطاع من خلال منظومة تدريبية تساهم في رفع قدرة العمال على المستوى الفني لتنمية قدرات المصانع .وأكد رئيس غرفة صناعة الملابس، أن الاستراتيجية تسعى أيضا إلى تعميق المكون المحلي في صناعة الملابس وزيادة التشبيك بين المصانع المختلفة لخلق سلاسل التوريد ليصبح قطاع صناعة الملابس يلبي جزء كبير من احتياجاته بصورة داخلية وعدم التوسع في الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأشار عبدالسلام إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع كافة الأجهزة الحكومية والوزارات المعنية وشركاء التنمية لدعم وتطوير قطاع صناعة الملابس الجاهزة ومع التوسعات المستمرة في القطاع فإنه سيتم توفير المزيد من الوظائف داخل المصانع .