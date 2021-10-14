10 جنيهات زيادة في أسعار اللحوم البلدي.. ومصادر توضح الأسباب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار اللحوم البلدي في الأسواق 10 جنيهات للكيلوجرام لجميع الأنواع خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما قاله محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وقال متعاملون بسوق اللحوم إن أسعار اللحوم البلدي ارتفعت بالأسواق نتيجة زيادة أسعار اللحوم القائم "الحي".

وقال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو اللحم الكندوز في المناطق الشعبية ارتفع إلى بين 160 و170 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم الكندوز في المناطق الراقية إلى بين 170 و180 جنيهًا، بزيادة قدرها 10 جنيهات للكيلو عن قبل ذلك.

ويتراوح سعر كيلو العرق الفلتو والانتركوت والستيك بين 170 و180 جنيهًا، وفقا لقول عبد الباسط.

وزاد سعر كيلو الضاني إلى بين 160 و180 جنيهًا، وسعر كيلو الجملي إلى بين 100 جنيه و120 جنيهًا.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، لمصراوي، إن سعر كيلو اللحم الجاموسي القائم ارتفع إلى 55 جنيهًا مقابل 45 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو اللحم البقري القائم إلى 65 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأرجع أبو صدام زيادة أسعار القائم إلى ارتفاع أسعار الأعلاف خلال الشهور الأخيرة، وهو ما نتج عنه زيادة تكلفة التربية.

وذكر أبو صدام أن سعر طن الذرة الصفراء ارتفع إلى 5 آلاف جنيه مقابل 4500 جنيه قبل الزيادة.

وزاد سعر طن التبن والردة أيضا بسبب تراجع المعروض منهم، وفقا لأبو صدام، الذي أشار إلى أن التبن والردة يستخدمان كمكونات مع الذرة لعلف العجول والبقر.

وأضاف أبو صدام، أن سعر طن التبن التريسي ارتفع إلى 3 آلاف جنيه مقابل 2500 جنيه قبل الزيادة، كما زاد سعر الحمل من التبن الأبيض "وحدة وزن يصل إلى 150 كيلو" إلى بين 200 جنيه و250 جنيهًا مقابل سعر يتراوح بين 160 و180 جنيها قبل الزيادة، وارتفع سعر طن كُسب المصنع إلى 5 آلاف جنيه مقابل ما بين 4800 و4900 جنيه قبل الزيادة.

وقال هيثم عبد الباسط إن سوق اللحوم يشهد حالة من الهدوء بحركة البيع والشراء من الزبائن.

وكانت أسعار اللحوم البلدي ارتفعت بعد عيد الأضحى الماضي 10 جنيهات للكيلو، نتيجة تراجع المعروض بعد كثرة عمليات الذبح خلال عيد الأضحى، وفقا لما قاله محمد شرف في وقت سابق لمصراوي.