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أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 960 مليون دولار بالربع الثالث

01:34 م الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 960 مليون دولار بالربع الثالث

أوراسكوم كونستراكشون


كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها أضافت عقودا جديدة بقيمة 960 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ في الربع الثالث من عام 2021.

وقالت الشركة إن هذه العقود الجديدة شهدت زيادة بنسبة 42% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020، ليصل بذلك إجمالي قيمة العقود الجديدة في التسعة أشهر الأولى من عام 2021 إلى 2.8 مليار دولار.

وأضافت أن المشروعات في مصر تمثل 65% من إجمالي قيمة العقود الجديدة المبرمة خلال الربع الثالث من عام 2021 والتي تضمنت عقداً لتصميم وبناء وتشغيل وصيانة أول منظومة متكاملة لقطار فائق السرعة في مصر.

وتمثل العقود الجديدة في الولايات المتحدة 35% من الإجمالي بقيادة المشروعات الكبرى في قطاع الإسكان الطلابي، وفقا للشركة.

وذكرت أوراسكوم كونستراكشون أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ المجمعة وصلت إلى 6.1 مليار دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2021.

أوراسكوم كونستراكشون عقود الإنشاء مشروعات أوراسكوم

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