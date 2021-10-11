قطاع الأعمال: بيع 218.6 ألف قنطار في مزادات القطن لصالح 22 شركة

كتبت- شيماء حفظي:

تابع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمنظومة تجارة القطن الجديدة للموسم الحالي 2021-2022، والتي تم تعميمها على كافة محافظات الجمهورية، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الاثنين.

واستعرض توفيق، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، تقريرا حول سير العمل بالمنظومة خلال الفترة منذ الأول من سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري.

وأظهر التقرير أنه تم فتح 193 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين في 14 محافظة حتى الآن.

وأشار إلى أنه تم إجراء مزادات لبيع الأقطان في المحافظات التالية: الفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والمنيا، وسوهاج، والشرقية، والغربية ، والبحيرة، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والدقهلية، والمنوفية.

وبلغت الكميات المباعة حتى الآن من خلال تطبيق نظام المزادات العلنية نحو 218.6 ألف قنطار، خلال 40 يوما.

واشترى هذه الكميات نحو 22 شركة أغلبها من القطاع الخاص، وتراوح سعر القنطار في الوجه البحري للأصناف "جيزة 94، وجيزة 86، وجيزة 97" بين 4300 جنيه و5260 جنيهًا، أما في الوجه القبلي تراوح سعر قنطار القطن صنف "جيزة 95" بين 3255 و4450 جنيها، بحسب التقرير.

وتعتمد آلية بيع الأقطان في المنظومة الجديدة على تطبيق نظام المزايدة العلنية مع ربط سعر الفتح بالسعر العالمي للأقطان، بما يحقق السعر العادل للمزارعين، وفقا للبيان.



كما تعتمد المنظومة على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين دون وسطاء في مراكز للتجميع في مختلف المناطق المزروعة بالقطن، مع توفير أكياس الجوت بسعر التكلفة لتعبئة الأقطان بها، بما يسهم في تحسين جودة ونظافة القطن.