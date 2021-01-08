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تراجع الطلب يخفض إنتاج الملابس الشتوية في المصانع للنصف

03:39 م الجمعة 08 يناير 2021
تراجع الطلب يخفض إنتاج الملابس الشتوية في المصانع للنصف

أرشيفية

كتبت- دينا خالد:

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، إن إنتاج المصانع من الملابس الشتوية تراجع هذا العام بنحو 50%، مقارنة بإنتاج العام الماضي.

وأرجع عبد السلام، تراجع الإنتاج إلى انخفاض الطلب على الملابس في ظل أزمة فيروس كورونا بنحو 60% مقارنة بالموسم الماضي، ووجود مخزون كبير من الملابس الشتوية لدى المصانع.

وأضاف عبد السلام، أن بعض المصانع اضطرت لوقف العمل والإنتاج بسبب صعوبة البيع، كي لا تتراكم الموديلات للموسم المقبل.

وأشار عبد السلام، إلى أن قطاع الملابس بطبيعته يبحث عن التجديد حيث أن تصميمات الموسم الماضي تباع بنسبة أقل من موديلات الموسم الجديد.

ويرى عبد السلام، أنه على رغم من عمل المحلات تخفيضات بنسب جيدة إلا أن الإقبال على شراء الملابس مازال ضعيفًا.

وتابع عبد السلام، "اللي بيشتري لبس جديد بيشتري علشان يخرج يتفسح بيه، دلوقتي الناس بتهرب من التجمعات والفسح خوفا من كورونا".

مبيعات الملابس الملابس الشتوية إنتاج الملابس

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