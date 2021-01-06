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مركز المعلومات يصدر انفوجرافيك عن الاستقرار المالي ومساهمته في مواجهة كورونا

09:52 ص الأربعاء 06 يناير 2021
مركز المعلومات يصدر انفوجرافيك عن الاستقرار المالي ومساهمته في مواجهة كورونا

فيروس كورونا

القاهرة- مصراوي:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجرافيك بعنوان "استقرار النظام المالي أسهم في تحصين الاقتصاد ضد كورونا وتداعياتها"، تضمن عرضًا لأبرز نقاط تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، الصادر عن البنك المركزي المصري.

وذكر التقرير أن استقرار النظام المالي وتحسن الأداء الاقتصادي قد أسهما في تحصين الاقتصاد المصري ضد الاضطرابات المصاحبة لتداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أن البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات استباقية للتصدي للجائحة، تمثلت في تخفيض أسعار العائد الأساسية وإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى المحافظة على مستويات الإنتاج المحلي والإبقاء على معدلات البطالة منخفضة، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة في مصر في الربع الثالث من 2020 ليصبح 7.3%، وهو ما يعد المعدل الأدنى تاريخيًّا، مقارنةً بـ 9.6% في الربع الثاني من العام نفسه.

وكانت من أبرز المبادرات التي أطلقها البنك؛ مبادرة لدعم شركات القطاع الخاص ذات النشاط الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه.

كما طرحت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو 2020، وبلغ صافي الاحتياطي الًأجنبي لمصر 39.2 مليار دولار في نوفمبر 2020، ويستهدف البنك المركزي 7% متوسطًا لمعدل التضخم في الربع الرابع من 2022، مقارنةً بـ 9% في الفترة نفسها من 2020.

يُذكر أن البنك المركزي يعمل على تنفيذ استراتيجية في مجال صناعة التكنولوجيا المالية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وإفريقيا، وفي الإطار ذاته جار الانتهاء من إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي؛ في إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز وتطوير الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي.

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